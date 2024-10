Demichelis previo a la visita de Rayados ante América: 'No es fácil'

Luego de las dos victorias de Rayados ante el acérrimo rival, el momento anímico del conjunto albiazul se encontraba por los cielos, sin embargo, se toparon con unos Pumas que en el Gigante de Acero sacaron un punto valioso.

El próximo duelo del Monterrey es en la capital del país ante el América y, a pesar del mal momento que atraviesan las Águilas, Martín Demichelis aseguró que no existe partido fácil en la Liga MX.

“Todos los partidos son parámetros para nosotros porque nuestro andar, nuestro presente y futuro depende pura y exclusivamente de cómo lo hagamos nosotros, y el América es el bicampeón, no porque no ande bien va a ser un partido fácil, ustedes ya vieron que cualquiera le gana a cualquiera, y ayer tuvimos un resultado que seguramente ustedes no se lo esperaban (victoria de Mazatlán sobre Tigres), no hace falta que lo diga yo,”, mencionó el argentino.

Además, el exestratega del River Plate mencionó que las formas con las que han estado sacando resultados, así como la agresividad y la intensidad de su equipo, debes mantenerse para el próximo partido.

“Claro está que ir a jugar a la casa de la América no es fácil, pero acá tampoco es fácil en ninguno de los partidos contra cualquiera de los rivales. Independientemente de eso, que sabemos a dónde vamos, es importante que nosotros sigamos sosteniendo las formas. Creo que hemos tenido altísimos porcentajes de precisión hoy… no hemos sufrido, entonces también hemos mejorado en la solidaridad defensiva”, agregó “Micho”.

