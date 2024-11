Demichelis sobre la reducción a la sanción de Ocampos: 'No hablo de los árbitros'

Previo al duelo de ida de los Cuartos de Final entre Rayados y Pumas, Martín Demichelis habló sobre la reducción de la sanción a Lucas Ocampos y se mostró cauto respecto a la decisión del comité disciplinario, subrayando su postura de no opinar acerca de los arbitrajes o sanciones.

“Más allá de lo que yo pueda llegar a decir con respecto a la sanción de Lucas Ocampos, ni yo aumento ni disminuyo la sanción, y pocas veces, o la verdad, creo que nunca, me han escuchado hablar de los árbitros. Nosotros fuimos perjudicados en algunas jugadas y no me escucharon ese día decir absolutamente nada”, comentó el técnico argentino.

Sobre el horario del partido de vuelta en Ciudad Universitaria, Demichelis reconoció las complicaciones que tendrá para ambos equipos.

“Es para ambos equipos volver a jugar a dos días y medio. Algunos jugadores recuperan bien en 48 horas, otros necesitan 72. Entonces eso va a beneficiar o perjudicar dependiendo de la recuperación”, señaló, añadiendo que incluso Pumas había solicitado anteriormente un cambio de horario por la dificultad de jugar en esas condiciones.

Recordemos que para esta serie, el conjunto regiomontano contará con algunas bajas sensibles por lesión. Es el caso de Jordi Cortizo y Esteban Andrada, quien será reemplazado por Luis Cárdenas, y el ya mencionado Ocampos, quien para la vuelta se perfila para regresar al equipo titular.

