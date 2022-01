Gabriel Caballero sobre los inicios de Rodolfo Pizarro: 'Tuve una corazonada'

Rodolfo Pizarro se ha convertido en un amuleto del éxito para los equipos en los que ha jugado. En total, suma tres títulos de liga en tres escuadras diferentes: Pachuca, Chivas y Rayados.

Pero para llegar a Primera División tuvo que superar un largo proceso de mejora y crecimiento futbolístico que fue liderado por Gabriel Cabellero, quien lo conoció en la sub-17 del cuadro tuzo.

"Lo tuve en la sub-17, cuando dejé de ser auxiliar del equipo agarro la Sub 17, y había un grupo de jugadores, algunos otros que se venían a probar, entre ellos Pizarro, hicimos la evaluación. A mí me gustó.

"Los visores ya lo conocían porque ya se había ido a probar y no se había quedado. Tuvimos un poco de polémica de interactuar entre los visores y los técnicos de las inferiores para decidir qué hacer con la definición del plantel para la sub-17. Yo defendí esa cuestión porque le veía cosas interesantes a Pizarro", contó Caballero a ESPN.

"Me decían que ya había estado, que no tenía nada diferente, que no tenía buena técnica y eso era verdad, pero eso a final de cuentas se trabaja con el jugador, pero a veces uno intuye o tiene una corazonada y lo de Pizarro se dio de esa forma", agregó.

El argentino reconoció que Pizarro no tenía buena técnica, pero que eso se podía mejorar. Fue así que le dio confianza al jugador, que a su vez correspondió con anotaciones que le hicieron ascender a la sub 20 y, luego, al primer equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: RAYADOS GOLEÓ SIN COMPLICACIONES AL NECAXA