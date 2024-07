Gerardo Arteaga reveló la razón por la que volvió a la Liga MX: “No dependió de mí”

De un tiempo a la fecha es más común que los jugadores mexicanos vuelvan a la Liga MX o se queden en nuestro balompié que emigren a jugar al futbol europeo, Gerardo Arteaga es uno de los casos más recientes y el hoy jugador de Rayados de Monterrey reveló la razón por la cual volvió a nuestro país.

El jugador surgido de la cantera de Santos Laguna se fue al Genk después de cuatro años en la Comarca Lagunera, después del mismo tiempo volvió a la Liga MX para jugar con Rayados y, cuando fue cuestionado en redes sociales, el mexicano confesó el motivo por el que “no tuvo opción” más que aceptar la oferta del cuadro blanquiazul.

"No dependió de mí, opciones siempre las tuve, que no me hayan querido vender no fue mi culpa, cuando no renové lo único que me quedaba era volver. Estoy tranquilo porque no quedó en mí y lo sé", escribió.

Estoy tranquilo porque no quedó en mi y lo sé. — Gerardo Arteaga (@Arteaga_Gera) July 7, 2024

La razón por la cual Arteaga develó el motivo de su regreso fue el cuestionamiento y la comparativa de un cibernauta, mismo que cotejó las carreras del lateral mexicano y de su excompañero y hoy jugador del Crystal Palace, el colombiano Daniel Muñoz.

Ambos llegaron al Genk en la misma temporada, Arteaga regresó a México, mientras que el colombiano se fue a la Premier League en el mismo mercado en el que el mexicano volvió a Rayados de Monterrey.

