Germán Berterame sobre Vucetich: "Es un técnico con mucha intensidad"

Germán Berterame elogió a su nuevo técnico, Víctor Manuel Vucetich, de quien dijo es un técnico que le gusta jugar con intensidad; y aunque, no ha podido entrenar con él, sabe que no podrá relajarse bajo su gestión.

“La verdad que muy bien, las veces que nos hemos enfrentado, la verdad que se nota esa intensidad que él quiere demostrar y obviamente, ya mañana te diré de vuelta porque todavía no pude entrenar con él (Vucetich) así que ya mañana (hoy) será algo muy intenso para los que no jugaron y eso es lo que demuestra él cuando lo he visto en contra y que nunca te puedes relajar, siempre está la intensidad, las ganas de jugar así que esperemos hacerlo de la mejor manera”, declaró para RÉCORD.

Berterame aseguró que se siente a tope físicamente y que confía en él para iniciar su aventura con Rayados, por lo que espera que Vucetich logre potenciar su nivel y el de sus compañeros.

“Físicamente, me siento muy bien, siempre confío en mí y al creer en lo que sé hacer y obviamente teniendo jugadores con mucha jerarquía, yo creo que nos van a potenciar a cada uno y esperemos que los goles, y si no soy yo cualquiera de mis compañeros eso se ha visto ayer, esperemos que nos potenciemos todos y podamos dar lo máximo”, finalizó.

