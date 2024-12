Antes de emigrar a Europa en 2008, Héctor Moreno perdió una Final ante Atlante, siendo jugador de Pumas, y desde entonces no se ha podido sacar esa espinita.

“El último partido antes de irme fue Pumas vs Atlante, me tocó perder, ahora me toca disputar una final, imagínate, por los míos, por la unión y los míos, creo que este equipo ha sobrepasado y sobrellevado fracaso donde no hemos logrado lo propuesto, no queremos dejarlo escapar, tengo mis deseos, ganas, se los transmitiré a los compañeros, por el club, por lo que representamos, lo que se ha generado, se ha creado todo desde abajo.

Esta vez no solamente es llegar, queremos estar aquí otros seis meses, hablando de otra final, esperemos que mañana sea el inicio de una nueva etapa de Rayados, el esfuerzo se está haciendo para hacerlo, lo que más quiero es que Monterrey gane un título más”, recordó el defensor mexicano.

Respecto al rival en turno, el rayado no negó que América es hoy por hoy el equipo con más experiencia en estas instancias y que la búsqueda del tricampeonato no es casualidad.

“América hoy en día es el mejor equipo que hace estos partidos, tiene dos finales y busca una tercera, sabemos el gran equipo que son, lo han demostrado en año y medio, es difícil en esta liga, es difícil estar bien, han logrado sobrellevarlo, si te soy sincero, en este momento, después de estos años, de golpes duros, quedarnos en semifinales, torneos históricos, con sensaciones y no lograrlo, es obviamente no lo queremos dejar escapar, por nosotros, por la afición, con altibajos y golpes duros, siguen alentando llenando el estadio, lo merecemos, no es de merecimiento, pero vamos a pelear por lograrlo”, sentenció Héctor Moreno.

