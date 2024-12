Sergio Canales sobre la Final ante América: "Tenemos mucha hambre y ganas"

Se siente listo para el desafío de mañana. Sergio Canales, jugador de Rayados de Monterrey, afirmó que después de haber perdido tres semifinales ya está preparado para disputar su primera Final, asegurando que hay hambre de cara a enfrentar a las Águilas del América.

“Yo no he tenido la experiencia de jugar una final, el año pasado tuvimos tres semifinales, perdimos, este año se ha aprendido a dar ese paso, más allá de que ganemos en casa, o no, tenemos mucha hambre y ganas, saldremos a por todas, es la primera final, como si no hubiera otro partido, sé la trascendencia del América, me imagino que nos dará renombre, pero es importante hacerlo en casa, lo importante es levantar el título”, declaró el mediocampista español.

Recordó que después de un año en nuestro país ya se siente adaptado a la Liga MX.

“Creo que hemos tenido una adaptación, la necesité el año pasado, tanto Lucas como Oliver necesitaron menos, me he encontrado un campeonato muy bueno, lo que tenía era desconocimiento, muy feliz de jugar en la Liga MX, de todo un poco, el hambre que hay para ser campeones”, comentó Sergio Canales.

