Iker Fimbres con los pies sobre la tierra tras doblete en el Clásico Regio: “Me seguiré preparando”

Iker Fimbres fue la figura del Clásico Regio y rápidamente se ha puesto en los reflectores del futbol mexicano tras el doblete que impulsó en la goleada de los Rayados sobre los Tigres.

El canterano de los Rayados, resaltó el gran partido, pero aseguró que seguirá trabajando para tener más momentos como el vivido antes felinos.

“Más que nada es seguir trabajando, venir como venía haciéndolo estos días, seguirme preparando, no lo he logrado nada, a seguirle para que se puedan repetir días como el sábado”, resaltó en entrevista con TUDN.

Fimbres habló de lo que representa para él la Regla de Menores de la Liga MX: “Platicamos que son oportunidades que no siempre se nos puede presentar, nos motiva más a trabajar para cumplir esos minutos y ser quien los cumpla”.

Finalmente, mencionó que su titularidad de último momento ante Tigres lo sorprendió: “ No lo sabía, al principio trabajamos ahí y estuve en el cuadro titular, uno o dos días, pero los demás no hicimos parado y lo supe hasta la charla”.

“Son cosas que me han estado pidiendo, que llegue al área, no solía hacer mucho y pues este entrenador con cosas que me ha estado pidiendo y se me pudo dar el gol”.

TAMBIÉN TE PUEDES INTERESAR: CHIVAS SIN 'TIBA' SEPÚLVEDA, NI'CHICHARITO' ANTE NECAXA