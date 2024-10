Víctor Guzmán sobre el Clásico Regio: “El partido más pasional de México”

En exclusiva para RÉCORD, Víctor Guzmán, defensor de los Rayados de Monterrey, habló sobre su preparación para una nueva edición del Clásico Regio, uno de los encuentros más pasionales del futbol mexicano. Con seis ediciones disputadas, Guzmán sabe perfectamente lo que significa enfrentar a André-Pierre Gignac, el histórico delantero de Tigres. Sin embargo, para el joven central, la leyenda francesa no es el rival más complicado que ha tenido que marcar.

Cuando se le preguntó sobre su enfrentamiento con Gignac, Guzmán fue claro en señalar que, aunque respeta su trayectoria, dentro de la cancha la historia es diferente. “Fuera de la cancha yo admiro lo que ha hecho, su carrera, el gran jugador que es, pero adentro se pierde totalmente el respeto, yo no admiro a ningún rival, y creo que se ha notado”, mencionó el defensor. “Si me dice algo, yo no me quedo callado y respondo. Soy defensa, toca pegar a veces, es el trabajo que nos toca”, aseguró.

Luego de los múltiples duelos en los que Guzmán ha tenido que medirse al francés, no considera que sea el delantero más complicado de marcar en la Liga MX. “Obviamente es un gran delantero, tiene un instinto goleador muy bueno, pero no creo que sea el más difícil”, declaró, dejando entrever que hay atacantes que le han presentado un mayor reto.

La rivalidad entre Guzmán y Gignac ha sido uno de los condimentos que ha encendido los últimos Clásicos Regios, todo esto a raíz de un fuerte careo entre los dos hace más de un año. “Me gusta esa rivalidad que dicen que tengo, que se ha creado, me gusta bastante”, confesó. “Es un jugador que habla mucho, que provoca, lo hace con una intención de quererte sacar del partido. Yo no tengo problema con eso, soy muy centrado, me encanta esa rivalidad”, añadió.

El Clásico Regio, ¿el mejor de México?

Sobre el Clásico Regio, Guzmán no dudó en expresar su opinión. Para él, la pasión que se vive en la Sultana del Norte lo convierte en uno de los partidos más emocionantes del país. “Yo te podría decir que sí porque lo estoy viviendo. Si te soy honesto no he ido a otros clásicos, sé lo que representan, la historia que tienen, pero yo que solo he vivido el Clásico Regio y a como lo veo, yo creo que sí”, aseguró.

Finalmente, el defensor concluyó que, aunque para algunos otros partidos puedan tener mayor historia, el Clásico Regio es especial. “Al final también es de gustos, pero en mi opinión, para mí, sí. No sé si el más importante, pero podría ser el clásico más atractivo”.

Este próximo sábado en el Gigante de Acero, Rayados y Tigres se verán las caras nuevamente, solo días después del duelo “amistoso” que tuvieron en territorio estadounidense, ahora, con el objetivo de quedarse con los tres puntos y sobre todo, el orgullo de la ciudad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO Y LIONEL MESSI SIGUEN SIENDO LOS MEJOR PAGADOS DE 2024