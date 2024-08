Johan Rojas reveló que 'salió llorando del estadio' tras el empate ante Xolos

Luego del empate de último minuto en la frontera ante los Xolos de Tijuana, los Rayados de Monterrey regresaron a los entrenamientos desde El Barrial. Al término de la práctica, Johan Rojas, quien falló dos oportunidades claras de gol, habló con los medios, compartiendo cómo le afectó esa situación después del partido.

“Todos los partidos salimos nosotros a querer hacer las cosas bien, como te digo, a querer marcar, a poder volver a festejar con la hinchada, con mi gente. Creo que es algo hermoso, creo que Dios me tiene guardado para algo hermoso y por eso creo que me pone pruebas tan duras porque, como te digo, salí llorando del estadio porque quiero ganar, quiero siempre dar el 100”, mencionó el colombiano.

El joven atacante que llegó a la Sultana del Norte para esta temporada, también mencionó que sus compañeros lo apoyaron en ese momento, así como su entrenador, Martín Demichelis, agregando que muy pronto tendrá su revancha.

“Por ahí los compañeros estuvieron muy atentos sobre mí porque, como te digo, salí llorando del estadio, cosas que pocos saben, pero me duele, me duele en el alma, como se lo dije al profe, me duele en el alma no poder marcar una opción tan clara, pero como te digo, me da la confianza y me dice que tranquilo, que esto es futbol, que en los partidos decisivos es donde Dios me tiene guardado y que guarde los goles para la Liguilla y el sábado empiezo de nuevo a marcar”, declaró Rojas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘Chicharito’ Hernández confirmó que tiene un desgarro muscular