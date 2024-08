Jordi Cortizo confiesa interés de Chivas pero asegura querer ser campeón con Rayados

Este lunes los Rayados de Monterrey regresaron a los entrenamientos luego del empate que consiguieron en la frontera ante el conjunto de Xolos. Al término de la práctica, Jordi Cortizo habló con los medios, pronunciándose por primera vez sobre el interés que tuvo Chivas para hacerse de sus servicios.

“No, en todo momento he estado tranquilo y mentalizado de hacer cosas importantes aquí en Monterrey. Agradecido, creo que si me buscó algún equipo es porque algo he hecho bien. Y bueno, siempre he estado enfocado, concentrado. Al final yo estaba en la Copa América, luego llegamos directo a jugar… Entonces hay que darlo todo. Siempre tener esa disposición, esa humildad de trabajar. Y ganarse el puesto cada día en el entrenamiento”, mencionó el ex del Puebla.

Además, el mexicano mencionó estar completamente comprometido con Rayados, y si bien, agradece el interés de un equipo como Guadalajara, declaró que “Monterrey es su casa”.

"No, desde un principio he estado muy comprometido. Yo estoy muy contento de estar aquí. Creo que me he ganado algo que me ha costado mucho trabajo, creo que con la gente tengo una buena conexión. Y bueno, sé que Chivas es un equipo muy importante, muy grande también, muy agradecido. La verdad, es un equipo que sabemos lo que representan aquí en México, pero al final, Monterrey es mi casa, Monterrey es donde quiero irme siendo campeón, quiero hacer cosas importantes aquí”, sentenció Jordi.

