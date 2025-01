Martín Demichelis aseguró que le encantaría contar con Sergio Ramos en su equipo

El director técnico de Rayados, Martín Demichelis, aseguró que le encantaría la posibilidad de que un jugador como Sergio Ramos se pueda incluir a su plantel, además de la importancia de un jugador de su jerarquía y trayectoria pueda llegar a la Liga MX

“Siempre digo que no me gusta hablar de hipótesis. Si me refiero prácticamente al nombre, me encantaría, se diera o no, que se sume un jugador con la trayectoria, personalidad y jerarquía de Sergio. Está trabajando la institución muy fuerte para poder incorporar un jugador más. Saben la desgracia que nos pasó con Carlos Salcedo y ya ven una vez más que le convierten mucho al equipo.

Demichelis en el encuentro ante Atlas | IMAGO7|

De igual manera, el estratega argentino enfatizó en que esta noche ante Atlas se les escapó la victoria, por lo que reconoció que se tienen que reforzar en la parte baja del equipo, por lo que destacó la importancia que tendría en el futbol mexicano el tener a Sergio Ramos.

“Tenemos que reforzarnos ahí atrás, con un gran jugador que nos ayude en detalles. Porque a veces los rivales nos convierten por mínimos detalles que nosotros analizamos adentro para entender qué hacemos mal y qué se hace mal en la última fase. Ojalá que así sea, sería un honor para la Liga MX, para Monterrey. Ojalá que se pueda concretar”, concluyó.

Ramos podría llegar a Rayados de Monterrey | AP|