Martín Demichelis confirma baja de Lucas Ocampos para la Vuelta: 'No va a llegar para el domingo'

Lucas Ocampos, una de las figuras clave del equipo regiomontano, será baja para el partido definitivo del domingo. El volante argentino tuvo que abandonar el partido de Final de Ida tras sólo tres minutos debido a una lesión muscular. Ahora Martín Demichelis confirmó su baja.

El volante argentino mostró problemas en la parte posterior del muslo derecho obligándolo a pedir su cambio. El atacante argentino, de 30 años, salió entre lágrimas y con claros signos de dolor, obligando al cuerpo técnico de Martín Demichelis a realizar ajustes prematuros en su esquema.

Durante la conferencia de prensa tras la derrota ante América, el estratega del equipo regiomontano no sólo lamentó la ausencia de Ocampos en el juego de este jueves, sino que también confirmó que no podrá estar para el partido de Vuelta en el Estadio BBVA.

“Tuvimos la lesión de Lucas y cuando eso pasa no hay mucho más por hacer, evidentemente no va a llegar para el domingo, mucho más no hay”, reveló Demichelis.

Ocampos llegó a Monterrey este Apertura 2024, con miras a ayudar al equipo a romper la racha de cinco años sin un título. El volante había disputado 14 partidos en la temporada anotando dos goles y dando seis asistencias, siendo pieza calve para que Rayados lograra acceder a la Final.

