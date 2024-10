MartÍn Demichelis felicita a Germán Berterame por su convocatoria al Tri

El entrenador de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, atendió a los medios de comunicación previo al duelo ante el Atlético San Luis, y a pesar del complicado rival del fin de semana, el tema central fue la convocatoria de Germán Berterame a la Selección Mexicana.

Ante los cuestionamientos, el estratega argentino no dudó en elogiar al delantero, felicitarlo y apoyar su decisión. “A Germán lo veo muy feliz, entregándose al máximo. Lo felicité después de que llegó la convocatoria, me expresó su felicidad. Cuando un jugador expresa su felicidad por el presente que está viviendo no hay mucho más por decir. Germán se entrega en cada jugada al máximo, su intensidad y agresividad es su manera de vivir este deporte”, mencionó Demichelis.

Al ex entrenador de River Plate se le preguntó por los argumentos que tiene Berterame para que pueda marcar diferencia en ‘El Tri’. Así mismo, se le pidió su opinión sobre otros atacantes mexicanos como Santiago Giménez o Raúl Jiménez.

“Todo lo que no sea Monterrey no me compete y no sería respetuoso si me pongo a hablar de un jugador de la Selección Mexicana, al cual ni siquiera lo tuve nunca como jugador. Germán se va a entregar al máximo porque es su manera de vivir cada acción… Y si los extranjeros tienen que dar el doble, no sé cómo culturalmente lo diría. Lo que sí puedo decir es que el jugador que va a la selección sabe de la responsabilidad que tiene que afrontar y dar el máximo, porque ese máximo orgullo lleva a la selección”, agregó Martín.

