Sinha ante la comparación entre Paulinho y Cardozo: "José está encima de todos"

En una reciente entrevista para el programa Faitelson sin Censura de TUDN, Antonio Naelson “Sinha” fue enfático al desestimar cualquier tipo de comparación entre el delantero brasileño Paulinho y la leyenda paraguaya José Saturnino Cardozo, quien dejó una huella imborrable en los Diablos Rojos del Toluca y en el fútbol mexicano.

Durante la conversación, el conductor David Faitelson preguntó si Paulinho, actual goleador del Toluca, podría ser equiparado con el histórico Cardozo. Sinha, excompañero del paraguayo, no dejó lugar a dudas con su respuesta.

“No, no, no, ni de chiste. Yo creo que Paulinho tiene su historia, que va empezando en el club. José es un monstruo. José es alguien que está muy por encima de, yo creo, prácticamente todos los 9 que han llegado a México desde mi punto de vista”, sentenció el mediocampista.

¿El feroz delantero portugués Paulinho, la esperanza de un nuevo Cardozo para Toluca? Sinha le responde a @DavidFaitelson_ de una manera CONTUNDENTE #FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/G2GGrnlEHl — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2024

Para el ídolo brasileño naturalizado mexicano, la figura de Cardozo es incomparable, no solo por lo que hizo en el Toluca, sino por el impacto que tuvo en el fútbol mexicano. “Quizás por edad [Paulinho] no alcance a hacer lo que obviamente hizo José o el mismo Gignac en Tigres. ¿Pero comparado con José? Ahí sí no. No hay ningún futbolista del Toluca que se pueda comparar con José", afirmó Sinha.

El exfutbolista añadió que Cardozo marcó un antes y un después en la historia de los Diablos Rojos, siendo el delantero más letal en la historia del club. Sus palabras refuerzan la figura del paraguayo como el máximo referente del equipo escarlata, con un legado que, a juicio de Sinha, difícilmente será igualado por ningún otro jugador que vista la camiseta del Toluca.

