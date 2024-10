Martín Demichelis tras derrota con América: 'No jugamos bien, tuvimos un retroceso'

Para Martín Demichelis, la derrota ante América fue natural después de lo que mostró su equipo en la cancha, pues consideró que Rayados no jugó bien, pero sabe que hay tiempo para componer el camino antes de entrar a la Liguilla.

“Siempre las sensaciones son malas, lo perdimos al final, pero no jugamos bien, volvimos a tener un retroceso en nuestra búsqueda de juego, lo habíamos hecho bien en las últimas semanas, hoy volvimos a no hacerlo bien, debemos buscar el por qué, debemos de ser objetivos, tenemos dos partidos en casa, tenemos que llegar de buen ánimo a la liguilla”, explicó el argentino.

“Claro está, por algo es el bicampeón, es el que más posesión tiene, desde el análisis lo sabíamos, no fuimos el equipo intenso que queríamos ser, que fuimos en el Clásico, por ahí empatamos con Pumas, pero hoy llegamos tarde, tuvimos muchas imprecisiones, hoy no manejamos, cuando no estás bien para recuperar y jugar, el resultado es esto”, añadió.

Sobre el error de Fidel Ambriz el entrenador explicó que es un jugador muy joven por más de que ya tenga más de cien partidos en Primera División.

“A ver, equivocarse puede ser cualquiera, Fidel venía de dos partidos muy buenos, un chico con un despliegue buenísimo, con la edad que tiene, tiene cien partidos, no hay partidos, hay evolución, de los errores se aprende, acá todos salimos juntos, no tenemos culpabilidad, no solamente es el pase de fidel, regalamos los dos goles, se notó reflejado, empatamos en una jugada desafortunada para el de América, el cambio emocional debió ser nuestro, no hemos estado bien, hay que aceptarlo”, declaró Demichelis.

