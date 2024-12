Óliver Torres visita a equipo de futbol de casa hogar en Monterrey

Hace algunas semanas, el futbolista español de los Rayados de Monterrey, Óliver Torres, realizó una visita especial al equipo de Toros de Santiago, formado por jóvenes en situación vulnerable de la casa hogar Rancho del Rey en Santiago, Nuevo León. Este encuentro, gestionado por el entrenador del equipo, Martín Sáenz, se convirtió en un momento inolvidable para los pequeños, quienes recibieron consejos, obsequios y una dosis de motivación.

Martín, quien ha entrenado a decenas de niños en los últimos ocho años, compartió en exclusiva para RÉCORD algunos detalles sobre las visitas del español. “Yo tengo años siendo aficionado de Rayados, visito mucho las instalaciones de El Barrial, fue donde contacté a Óliver. Le comenté que traía a un equipo de niños con situaciones especiales, le dije: ‘¿les puedes mandar un video?’, y me dice: ‘no, yo voy’. Nació de él venir a visitarlos”, explicó.

Durante la visita de Torres, los niños tuvieron la oportunidad de jugar, convivir y conocer más sobre su trayectoria. “Ese día los niños estuvieron platicando mucho con él, les comentaba cómo llegó a ser futbolista, en qué equipos estuvo, contra quiénes jugó. Él con mucho gusto les contestó. Habló también de que el futbol es vida, que si tienen un sueño tienen que tener mucha disciplina. Los motivó bastante”, relató el entrenador.

El impacto en los niños fue evidente, según Sáenz: “Están motivados al mil, si estaban al cien, después de la visita están al mil. Fue otro mundo para ellos aquí. Traemos un equipo jugando en la zona sur de Monterrey y desde entonces, gane, gane y gane”. Además, destacó que la charla de Óliver no solo les dejó enseñanzas deportivas, sino también valores importantes: “El impacto que tuvo en ellos, aparte de lo que es el deporte, fueron los valores que él les planteó. Para llegar a ser un futbolista, o en la vida, tenemos que tener valores; si no hay valores no se llega a la meta”.

Uno de los niños del equipo, Marcos, expresó su admiración y gratitud hacia el jugador: “Nos dio muchos consejos de futbol y también personales. Nos enseñó a no rendirnos, que no nos rajemos, que tenemos que seguir adelante, no importa lo que pase… he aprendido mucho sobre él. Le diría que muchas gracias por tomarse el tiempo de venir, que aún así siendo futbolista profesional, con muchas ocupaciones, pudo haber venido aquí a visitarnos y conocernos”.

Finalmente, el entrenador destacó el compromiso de Torres con los niños: “La convivencia fue bastante bonita… como si los hubiera conocido de años atrás. Se llevó el corazón de ellos. Él me dice: ‘A estos niños no los voy a dejar, yo voy a estar al tanto con ellos’. Para mí, ser entrenador de estos niños es un orgullo. Haber conocido a este jugador, tener la oportunidad de platicar, fue una experiencia muy bonita”.

La visita de Óliver Torres a la casa hogar no solo quedará grabada en la memoria de los más de 20 niños que viven allí, sino que de forma inmediata, se ha convertido en un motor que los impulsa a sobresalir “En la vida y en la cancha”.

