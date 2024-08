Orbelín Pineda descarta fichaje con Rayados: 'AEK dijo que no'

Orbelín Pineda descartó su llegada a Rayados tras asegurar que el AEK Atenas, equipo en el que milita, rechazó las múltiples ofertas que los regiomontanos hicieron por él.

En entrevista con TUDN, el futbolista mexicano confirmó que hubo una posibilidad de volver a la Liga MX, sin embargo, aclaró que fue el equipo griego el que "dijo que no".

“Mi agente es el que se encarga de escuchar las propuestas, no sabemos dónde podemos estar. Me llevo muy bien con él y damos las posibilidades de escuchar a todos los equipos, entonces había una posibilidad de regresar a México, se la propusieron el equipo griego y ellos dijeron que no.

Pese a la negativa que existió, Pineda se mostró optimista y señaló que mantiene la esperanza de dar el salto a un "mejor equipo", por lo que trabaja día a día para cumplir ese objetivo.

“Al final de cuentas somos profesionales y tenemos que trabajar, tenemos un contrato. Estamos en Europa, trabajando, estamos para mejorar y llegar lo más alto posible; no sólo estar en la liga griega, sino estar en un equipo mejor, pero es trabajo día a día, ir mejorando y pensar en grandes cosas.

“Tengo un contrato que tengo que respetar y respetarlo lo mejor posible y con las mejores actuaciones en la cancha para que puedan hablar y argumentos de que estoy haciendo bien las cosas”, agregó.

