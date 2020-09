Rayados: Dorlan Pabón quiere seguir ganando títulos con Monterrey

Dorlan Pabón ya tiene un lugar especial en la historia de Monterrey gracias a los títulos que ha levantado en la institución entre los que destacan un campeonato de Liga MX y una Liga de Campeones de Concacaf; sin embargo, el colombiano aun desea seguir dándole alegrías a la afición para cuando llegue el momento salir por la puerta grande.

"Contento de hacer historia en este club tan lindo, estoy agradecido. Esto no queda acá. Quiero ganar más títulos y más cosas, para que el día de mañana que me vaya salir por la puerta grande y me recuerden como todo los grandes jugadores que han salido de acá, como: Humberto (Suazo), (José) Basanta, Aldo (De Nigris), muchos jugadores que han ganado muchas cosas y yo también quiero dejar mi nombre en alto", declaró para Marca Claro.

El colombiano pretende seguir los pasos de los extranjeros José María Basanta y Humberto Suazo, quienes brillaron con el club.

"Ellos hicieron una historia muy linda en el club, los admiro y los respeto. El Chema Basanta ganó mucho y le dio bastante a esta institución. Humberto (Suazo) todavía es histórico, es un referente. Uno lucha para estar a la altura de ellos. Han dejado un nombre en alto y uno disfruta seguir ganando en esta institución", aseguró.

A pesar de haber sido campeón de goleo en su primer torneo tras su regreso a Rayados, Pabón destacó que su mejor versión es la actual.

"Me quedó con el Dorlan de este tiempo. Juego más para el equipo, apoyo más. Cuando llegué hacía muchos goles, pero con el tiempo y los partidos uno va cambiando. Ahora tengo más sacrifico para el equipo y juego más para el equipo", mencionó.

El atacante aseguró que mantiene una buena relación con Antonio Mohamed y que las molestias por salir de cambio es algo normal.

“Salir molesto es normal, uno quiere estar jugando siempre, pero en ocasiones uno no está dando el 100 y se necesita de otro compañero. Yo me enojo conmigo mismo porque en ocasiones uno quiere hacer las cosas bien y no se dan. No tengo nada con nadie, no salgo con rabia con el técnico, ellos ven las cosas mejor de afuera”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GIGNAC: CHARLY FUTBOL PRESENTÓ DOS JERSEYS CONMEMORATIVOS DEL BOMBORO