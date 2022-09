Rayados: Duilio Davino se quiebra al hablar de su salida de La Pandilla

Se le quebró la voz. Duilio Davino habló ante los medios de comunicación este martes, un día después de que se diera a conocer que dejará a los Rayados al finalizar el Apertura 2022.

El aun directivo de Monterrey señaló que buscaban un buen momento para anunciar su salida, aunque el tema nunca se dará en un grato momento, y antes de salir de la institución regia quiere dejar un título más en La Pandilla.

“Estábamos revisando cuando podría ser el mejor momento, nunca hay un mejor momento, no queríamos causar incertidumbre en la Liguilla, muchos jugadores me agradecieron, fueron muchos años. Les dije que me agradezcan en los siete partidos que restas, quisiera irme con un título más, el club y la afición se lo merecen”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, Davino señaló que no quiere el título por una marca personal, al tiempo que señaló que entregará la directiva a la persona que siga de la mejor manera, después tomará algún tiempo de vacaciones con su familia.

“No es por un récord personal, terminando el torneo estar disponible para la persona que venga, dejarle el puesto de la mejor manera, que la gente sepa que este club sigue para adelante, no me voy teniendo algo a corto plazo apalabrado, me voy porque los ciclos se terminan, me tomaré unas semanas para mí, para mi familia”.

Sobre los siete años que estuvo en Rayados de Monterrey, Duilio Davino dijo: “Muchísimo aprendizaje, sin duda, llegué como una persona y salgo siendo otra, el primer año aprendiéndole a Luis Miguel Salvador, como hacía las cosas, luego también al maestro (José) González.

“Con los jugadores, las negociaciones, conferencias de prensa, cuando hay que estar frío en el futbol que es muy emotivo, eso solo te lo da la experiencia, es lo que más me llevo en siete años, después el cariño de todos, de los colaboradores y de la gente, los recordaré con mucho cariño”.

