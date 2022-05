rayados-edison-cavani-fue-ofrecido-para-ser-delantero-del-monterrey

De cara al Apertura 2022 los rumores sobre las altas y bajas inician en el futbol mexicano, y ahora se descubrió que Edinson Cavani fue ofrecido a los Rayados de Monterrey tras su salida de la Premier League con el Manchester United.

De acuerdo con el Fantasma Suárez, colaborador de RÉCORD, el representante de Cavani ofreció al uruguayo con para el equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich, pero su alto salario es el problema.

“A Cavani se lo ofrecieron a Monterrey, nada más que se les hizo caro”, dijo el Fantasma. A la par que señaló que Luis Suárez también sonó para llegar con los regiomontanos, pero el ex del Barcelona quiso quedarse en Europa.

“También ofrecieron a Luis Suárez, pero Luis Suárez dijo: ‘no, a mí no me ofrezcan a México, yo me quedo en Europa’”, agregó el colaborador de RÉCORD.

Por último, señaló que el charrúa Cavani cobra un igual o un poco más que André-Pierre Gignac, por lo que solo equipos como Tigres o Cruz Azul pueden pagar el sueldo del exdelantero del Paris Saint-Germain.

