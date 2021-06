Rayados: Guardado y Pizarro, descartados para fichar con Monterrey

Ni Andrés Guardado ni Rodolfo Pizarro entran en planes en Rayados. El presidente deportivo de Monterrey, Duilio Davino, reveló que ninguno de los dos elementos entra en planes en el equipo de la Sultana del Norte.

En el caso de Pizarro, el directivo dejó en claro que el reglamento de la FIFA les impide tener conversaciones con algún futbolista con contrato vigente, además de asegurar que no es una posición en la que estén buscando refuerzos.

“No he salido de Monterrey, hemos estado trabajando fuerte aquí. Como club no puede hablar con un jugador si tiene contrato, y no hemos tenido ningún contacto con Miami. Entiendo que Rodolfo debe de tener un contrato a largo plazo, que Miami pagó mucho por él. No es una posición prioridad para ir”, detalló en Fox Sports.

Por su parte, sobre el 'Principito', Davino dejó en claro que incluso tuvo una charla con el representante del jugador del Betis, pero que no entra en planes en Rayados.

“Hablé con Mario Ordiales, su agente, pero Andrés no entraría en la planeación del equipo, entendiendo la calidad extraordinaria de jugador, pero no es por ahí”, concluyó el máximo responsable del área deportiva de Monterrey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: MEDIOS ARGENTINOS ASEGURAN QUE ANDRADA PIDIÓ SALIR DE BOCA E IRÍA A MONTERREY