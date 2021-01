Rayados: Javier Aguirre lamentó que su equipo sufriera de más contra América

Javier Aguirre, técnico del Monterrey, fue tajante y aseguró que ante el América no se vio amenazado, pues salvo la última jugada de peligro de las Águilas que no concretó Benedetti, no sintió peligro en su portería.

"Quitando esa última jugada, no sentí peligro en nuestra portería", dijo en conferencia de prensa.

Aunque esto, no lo dejo del todo satisfecho, pues el 'Vasco' recriminó que su equipo terminó sufriendo contra 10 jugadores.

"Si tenemos la pelota, si fuimos consistentes ¿Por qué terminamos sufriendo y contra 10? Ese es el punto, es algo que vamos a analizar.





"Me voy menos contento que lo que debería (por la última jugada del partido) , fuimos inteligentes, hicimos ocasiones, otra vez dejamos cosas en el tintero, y sufrimos de más", apuntó.

El estratega mexicano consideró que su equipo debe trabajar en la consistencia para mantener el mismo ritmo de juego durante los 90 minutos, pues la última jugada de los azulcremas puso en riesgo la victoria.

"La vi muy fea la última jugada del América y uno tiene que ser consistente o mantener el nivel los 90 minutos", añadió.

¡QUÉ CERCA ESTUVO EL EMPATE!#RayadosxFOX En la última del partido, Nicolás Benedetti se quedó a nada de hacer el de la igualada pic.twitter.com/Z8MojUFhmo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 17, 2021

Por último, Aguirre dijo que las bajas por lesión y Covid-19 afectaron al equipo en lo anímico y dejó en claro que el hecho haberse llevado los tres puntos no es sinónimo de perfección.

"Afecta el ánimo del equipo (las bajas) tuvimos que hacer unos ajustes, siempre ganar te genera tranquilidad, aunque no significa que hagamos todo bien", sentenció.

