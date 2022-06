Rayados: Vucetich ve complicado que Duvan Vergara sea registrado para siguiente temporada

Durante la Jornada 3 del Clausura 2022, el colombiano Duvan Vergara sufrió una ruptura de ligamentos cruzados en juego ante Cruz Azul que lo mandó al quirófano.

A poco más de cuatro meses de su lesión, el cafetalero no se ha podido recuperar y el técnico de Rayados, Víctor Manuel Vucetich, no ve viables que se registre al jugador para el Apertura 2022.

"Será complicado (que sea registrado), se va a estar evaluando y dependiendo la necesidad se determinará", dijo Vuce en entrevista con Fox Sports.

"No, no sé la verdad, ahora que llegué no he hablado con ellos, pero como yo digo, lo importante ahora es recuperar, estar bien al 100 por ciento para aportar al equipo, de nada sirve no estar al cien y no aportar nada", dijo por su parte el jugador a la salida de una práctica en el Barrial.

En caso de no ser registrado, La Pandilla tendrá la posibilidad de fichar a un extranjero, ya que tendría una plaza disponible para una incorporación.

