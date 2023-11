Tano Ortíz reconoce superioridad de San Luis en el juego de Ida: 'Nos ganaron bien'

Rayados no mostró su mejor versión en el inicio de la Liguilla y cayó 1-0 en el juego de Ida de los Cuartos de Final ante Atlético de San Luis.

Ante esta situación, Fernando Ortíz, entrenador de Monterrey, reconoció que el cuadro potosino fue superior durante el partido, al grado de aceptar que "ganaron bien".

"San Luis nos ganó bien, nos dejó vivos, esa es una de las frases que tengo en mi cabeza, pero en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido, a ganar y esperemos mostrar otra cara", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el 'Tano' elogió el partido que dio San Luis y dijo no estar sorprendido por la forma en la que jugó. Además, aseguró que "no fue una noche ideal" para su equipo.

"No me sorprendió, todos sabíamos la manera de jugar de San Luis. No fue una noche ideal para nosotros en tema de juego, no estuvimos, no sé si a la altura, no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo".

