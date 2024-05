Tata Martino alaba a Columbus Crew tras eliminar a Rayados: 'No es poca cosa'

Columbus Crew dio la sorpresa y dejó en el camino a Monterrey después de dar un gran partido en el Estadio BBVA y consiguió su pase a la Final de la Concacaf Champions League.

Ante este gran resultado, Gerardo 'Tata' Martino elogió lo hecho por el equipo estadounidense y aseguró que "no fue poca cosa". Además, lo calificó como el mejor club de la MLS.

"Supieron sufrir y pasar el momento de más dificultades. Siempre tuvieron la aspiración de golpear y en la primera que pudieron, pusieron cara a cara a un jugador con el arquero y se acabó el partido.

"No (no me alegró), me es indistinto. Sí creo que es un gran premio para el que creo es el mejor equipo de la liga (MLS). Han competido muy bien, eliminaron a los dos equipos de Monterrey, no es poca cosa", dijo a los medios.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: COLUMBUS CREW SE 'BURLA' EN REDES DE RAYADOS Y TIGRES TRAS ELIMINARLOS DE CONCACAF