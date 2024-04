'Tato' Noriega sobre queja contra jugadores de Inter Miami: 'No voy a negar que pasaron cosas'

Espera la respuesta de la Concacaf. José Antonio Noriega habló sobre la polémica suscitada al final del partido de Ida de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre los jugadores de Inter Miami y el entrenador de Rayados, Fernando Ortiz.

El presidente del equipo regio decidió no dar más detalles sobre lo sucedido en los vestidores del Chase Stadium, sin embargo, confirmó que si existió un incidente entre ambos equipos y ahora esperan la resolución de la Concacaf.

"No, no es momento de hablar de eso, porque debe haber un reporte y de investigación, no voy aquí tampoco a negar que pasaron cosas, pero en otro momento dar detalles y estaremos en la espera de ese reporte de las autoridades correspondientes para después establecer nuestra postura", comentó para TUDN.

Tato Noriega, también aseguró que no es el momento para hablar de la situación y esperará a que haya una respuesta para hablar más sobre la situación en los Cuartos de Final.

"Repito, no me gustaría entrar en polémica porque puedo ensuciar la situación. Entonces, vamos a esperar a que se los hechos de debidos en cuanto a los procedimientos y correspondientes. Y después hablarlas", finalizó el directivo.

