Jaime Lozano tras vencer a Gallos: 'Siento emoción porque fue el primer club que confió en mí'

Jaime Lozano regresó a la que fue su primera 'casa' como entrenador. Y es que el exfutbolista visitó La Corregidora en el partido entre Necaxa, club al que actualmente dirige, y Gallos Blancos de Querétaro.

Tras el triunfo de su equipo, el 'Jimmy' reveló que le guarda un cariño especial a la institución queretana debido a que fue el primer equipo que le dio la oportunidad en el balompié mexicano.

"Una emoción porque fue el primer equipo que confió en mí, me tocó ganar un título Sub 20 y ganar una Supercopa y como auxiliar ganar una Copa, fueron momentos bonitos y cada equipo que me abra las puertas tendrá un lugar en mi corazón", mencionó.

Asimismo, aseguró que buscarán hacer un buen torneo y así sumar la mayor cantidad de puntos que en el futuro les servirán para que eviten pagar multa de descenso.

"Lo que se busca es hacer un buen torneo, estos puntos te alejan, es pelea directa por evitar la multa, sabemos la urgencia que tiene gallos por sumar, se le ha complicado de visita, en casa tiene que hacerse fuerte por esto de no tener a su afición con ellos peor nosotros sabíamos a lo que veníamos", sentenció.

Necaxa derrotó a Querétaro en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2022. El delantero de los Rayos, Milton Giménez, fue el protagonista del encuentro, pues anotó un doblete y un autogol.

