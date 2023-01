Andrés Lillini sobre Necaxa: 'No hay que apostar 100 por ciento solo a jóvenes'

El director técnico del Necaxa, Andrés Lillini, habló sobre la formación de futbolistas la cual la determinó como una de sus mayores pasiones.

En entrevista para TUDN, el estratega argentino también mencionó el centenario de los Rayos y aseguró que tienen que estar a la altura de las circunstancias.

“Si bien hay un objetivo muy claro que es entrar a la Liguilla y hacer puntos para salir de la zona complicada en la que estamos es potenciar a jugadores jóvenes, Necaxa tiene una cantera muy buena, tiene mucha presencia en selecciones juveniles, entonces dije no voy a dejar de hacer la pasión mía que es la formación y seguir en Primera División que para mí termina siendo un privilegio. Igualmente no es un trabajo que hay que apostar 100 por ciento por los jóvenes, tiene que quedar claro de que no voy a venir acá a debutar por debutar, los jóvenes que están en el primer equipo son buenos, pero ante todo hay que consolidar que el equipo esté en la Liguilla”, aseguró.

Mano a mano @marccrosas con Andrés Lillini En vivo por TUDN pic.twitter.com/ba0q8eiDlA — Futbol Club (@TUDNFC) January 18, 2023

Finalmente, Andrés Lillini aseguró que quiere, desde el conjunto rojiblanco aportar a la Selección Mexicana con talento.

