Ángel Malagón previo al Necaxa vs América: "Podemos quitarles esa racha"

Necaxa recibirá este sábado 10 de septiembre a las Águilas en el Estadio Victoria y la escuadra de Jaime Lozano ya se prepara para ser quien frene la racha de 8 juegos invictos de los azulcremas, así lo dejó saber el arquero Ángel Malagón en el día de medios.

“El equipo ha tenido muy buenos momentos, lastimosamente a veces el balón no quiere entrar, así es el futbol, pero creo que lo importante es seguir trabajando, tenemos la idea muy clara y se viene un gran rival, enrachado, pero sabemos que podemos frenarlo y quitarles esa racha.

“Es un lindo partido, yo creo que siempre jugar contra el América es motivante, sobre todo, porque queremos ganar, yo creo que ganando este partido tenemos la aspiración que es meternos dentro del Repechaje, estar defensivamente bien armados, sabemos de la calidad que tienen, pero nosotros tenemos un gran juego en conjunto, que no sé si alguien nos supere”, sentenció Malagón.

El futbolista que fue segundo arquero del Tri en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también habló sobre la posibilidad de convertirse en el tercer guardameta del combinado nacional para el Mundial de Qatar 2022.

“Hasta antes de esta lista, de corazón te lo digo, no me pasaba ni por aquí, a veces son circunstancias, uno viene a trabajar, a dar lo mejor de sí para Necaxa, me sorprendió, pero al final del día yo trabajo para mejorar, para estar, tenía casi un año que no iba, entonces ahora que me tocó estar, mi trabajo es seguir trabajando, sabemos que dos están seguros, el otro no sabemos quién sea el tercero, mi ilusión es estar y me voy a tirar de cabeza, ya Dios decidirá el destino”.

