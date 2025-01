El motivo por el cual Larcamón prefirió al Necaxa sobre otras ofertas en el extranjero

El técnico argentino Nicolás Larcamón está de regreso en la Liga MX tras aceptar la oferta del Necaxa, equipo al que dirigirá en este 2025.

En entrevista con Claro Sports, Larcamón explicó que el proyecto de los Rayos fue clave para tomar la decisión de regresar al futbol mexicano, incluso rechazando propuestas de clubes en el extranjero.

“Me gustó mucho el proyecto de Necaxa por consistencia. Estoy en un momento de la carrera donde no anhelo tanto las luces o la popularidad que pueda tener el proceso, sino más bien que me demuestren coherencia y consistencia. Tuvimos otras ofertas, pero la de Necaxa fue la que tomamos por el perfil de jugadores y los futbolistas con los que nos pusimos de acuerdo para poder incorporar; me daban la oportunidad de trabajar”, afirmó el estratega de 40 años.

Larcamón destacó que su llegada al equipo hidrocálido no responde a una búsqueda de revancha en la Liga MX, sino a su deseo de liderar un proyecto que lo motive tanto profesional como personalmente.

Además, detalló su conexión con México, país en el que dejó una buena impresión en su anterior etapa como entrenador.

“Muy contento de estar de vuelta en el país. Un país que quiero mucho. Me pone muy contento de hacerlo en un club que tiene un perfil más silencioso. Estamos encomendados en dar un buen torneo. Con ambiciones de tener un torneo en el que podamos construir ese desempeño que nos permita estar en instancias finales”, comentó.

