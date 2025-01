Larcamón 'advierte' sobre su Necaxa: "Si trabajamos bien, podemos ser un equipo incomodo"

Luego de perder en su debut como director técnico de Necaxa, Nicolás Larcamón señaló que su equipo tiene argumentos para competir en este Clausura 2025. Asimismo, aseguró que buscarán estar en Liguilla y ser un rival “incómodo” dentro del torneo.

Los Rayos tuvieron una desventaja de 2-0 en el marcador, la cual descontó Diber Cambindo en la segunda mitad. Tras ese gol, Necaxa tuvo oportunidades para el empate que no aprovecharon. Ante esto, Nicolás comentó que se queda con buenas sensaciones de cara a lo que viene en este semestre.

Cambindo celebra su gol

“El equipo tiene argumentos si trabaja bien, si opera bien, puede ser un equipo bien incómodo para cualquier rival que tenga en frente como lo fuimos hoy, más allá del resultado. Tenemos argumentos, pero hay que demostrar”, comentó.

Imágenes del Pumas vs Necaxa

Sin embargo, dejó en claro que no se queda conforme tras haber perdido ante Pumas en el Olímpico Universitario. Aun así, la respuesta que hubo de su equipo ante la desventaja lo resaltó y afirmó que su equipo aún tiene mucho para dar. Asimismo, pidió calma al tratarse de apenas estar en la Jornada 1.

“Pagamos muy caro los errores que no podemos cometer, pero también me quedo con la última media hora del partido en donde fuimos a buscar el empate. Sabemos de la fortaleza de Pumas cada vez que sale a esta cancha y hoy terminó muy lejos de nuestro arco. No me quedo conforme, pero es importante tener claro los aspectos positivos”, agregó.

Necaxa terminó cayendo ante Pumas