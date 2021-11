Necaxa: Mago Valdivia reforzará a los Rayos

Después de algunos meses como comentarista deportivo tras anunciar su retiro como futbolista, Jorge Valdivia dio a conocer que volverá a las canchas.

Y es que el Mago dio a conocer en programa de ESPN que regresará al futbol para militar con el Necaxa que dirige Pablo Guede.

"Me sentí muy bien, muchas gracias por el trato. Uno cuando está del otro lado ve cuando la pantalla está en on y no el post y la verdad que me voy con eso, cuando se apagan las cámaras", refirió Valdivia en el programa.

Además, el mediocampista chileno dio a conocer que su contrato con los Rayos será por un año.

Este será el tercer equipo de Valdivia en la Liga MX, después de haber jugado para Morelia y Mazatlán FC.

