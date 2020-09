Profe Cruz tras la derrota de Necaxa: 'Hay vergüenza y enojo'

La derrota aún persigue al Necaxa. Van cinco jornadas al hilo en las que los Rayos se van con las manos vacías, racha que los mantiene en el fondo de la clasificación y que en vista del técnico José Guadalupe Cruz genera vergüenza y pena al interior del equipo, por lo que aseguró no están satisfechos.

“Nos sigue haciendo falta mayor claridad, funcionar mejor, no puedo pretender estar satisfecho. Le hemos intentado, buscamos soluciones en el banco con modificaciones. El equipo jamás se rindió pero no estoy ni cerca de estar tranquilo con el funcionamiento del equipo. Hay vergüenza, pena, enojo al interior del grupo porque no podemos seguir por este camino”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, el técnico rojiblanco se mostró confiado en lo que podrán hacer sus dirigidos en los próximos encuentros y consideró que aunque les falta trabajar, se debe tener paciencia y seguridad para que el esfuerzo del plantel pueda rendir frutos.

“Uno trabaja para ganar. Lamentablemente nos está haciendo falta, aparte de fortuna, trabajo. Lo más importante es un poco de tiempo, paciencia, no perder la seguridad, no perder el rumbo, eso lo tenemos muy claro. Estoy seguro que tenemos la calidad suficiente para salir adelante”, apuntó.

