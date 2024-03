Ramos Rizo exhibe falta de respeto de Uriel Antuna al árbitro: “Ya no hay respeto”

Cruz Azul vivió un partido bastante complicado frente a Necaxa, las cosas no le salieron a la Maquina y los Rayos que están siendo el ‘caballo negro’ de esta temporada le dieron la vuelta al partido, lo que ocasionó que jugadores celestes mostraran su frustración en el campo, como lo hizo Uriel Antuna que le faltó el respeto al silbante.

Con la ventaja en el marcador y el reloj a su favor, Necaxa comenzó a ‘comerse’ unos cuantos segundos en el cronometro, esto no gustó nada a Cruz Azul quienes se quejaron con el silbante, pero al ver que los Rayos continuaban bajo la misma dinámica, Uriel Antuna empezó a contar con los dedos, los segundos que el arquero rival se tardaba en reanudar el juego.

Felipe Ramos Rizo, uno de los árbitros retirados con mayor reconocimiento en México señaló que el gesto de Uriel Antuna es una falta de respeto a Fernando Guerrero, quien fue el árbitro central del partido y también para los asistentes y el cuarto oficial, pero a pesar de que todos se percataron del gesto el jugador de la Maquina no fue sancionado.

Ya no hay respeto, los jugadores contando el tiempo que se tardan los árbitros en reanudar el partido, frente al árbitro y asistente, no pasa nada. pic.twitter.com/Jtnr0Qt3La — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) March 16, 2024

Esta practica no es la primera vez que se ve en un partido de la Liga MX, de hecho, es más recurrente de lo que se piensa, pero a pesar de ser una falta de respeto, los silbantes no sancionan este tipo de actos, es por eso que Ramos Rizo menciona que ‘ya no hay respeto’ para los silbantes mexicanos.