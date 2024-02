Uriel Antuna pide disculpas a Chivas por sus festejos con Cruz Azul: “No va a volver a pasar”

Ofreció disculpas al Rebaño. De cara a un nuevo choque entre Cruz Azul y Chivas, Uriel Antuna, quien protagonizó este choque con goles y besando el escudo de La Máquina, aseguró que es un acto que no volverá a repetirse.

"Me tocó festejar así y eso no va a volver a pasar. No es un festejo adecuado para un ex equipo, me equivoqué porque estuve allá y se merece un respeto. Públicamente digo que no va a volver a pasar, pedir una disculpa prácticamente, todo mi respeto para Chivas. Allá no se me dieron las cosas y no quiere decir que haya sido fracaso, me tocó trabajar y seguir creciendo", declaró en conferencia de prensa.

Sobre su buen rendimiento con el conjunto cementero y la deuda que dejó en Guadalajara al no haber sido el jugador que esperaban, el propio Antuna reconoció que en La Noria ha adquirido la madurez necesaria para explotar su mejor versión dentro de la cancha.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EL 'MELLIZO' VUELVE! ROGELIO FUNES MORI REGRESÓ CON PUMAS A LOS ENTRENAMIENTOS TRAS SU LESIÓN​

"Es futbol, no sé decir una respuesta concreta. Aunque sí me enfoqué un poco más, con más madurez, dentro y fuera de la cancha. Cometí demasiados errores cuando estuvo en Chivas que ahora los vengo corrigiendo. Es eso, al final me di cuenta de lo que realmente era importante y enfoqué en lo que tengo que hacer", comentó el atacante cementero.