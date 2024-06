Nicolás Benedetti muy dolido tras su lesión de rodilla: “¿Por qué a mí?”

Luego de que se diera a conocer que el mediocampista colombiano del Mazatlán, Nicolás Benedetti, sufrió una rotura de los meniscos de su rodilla derecha, el ‘Poeta’ rompió el silencio y dio sus primeras pablaras tras este duro golpe en su carrera.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en la que Benedetti sufre una lesión grave en la rodilla, pues justamente tenía ocho meses fuera de las canchas tras romperse los ligamentos, es por eso que Nicolás se mostró harto de la suerte que tiene en cuanto a las lesiones se refiere.

“¿Porque a mí? ¿Porque me siguen pasando estas cosas?... Hoy de nuevo la vida me golpea, me siento triste y frustrado, porque a pesar de dar mi 100% para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto. Ahora que la motivación no está presente, solo me queda entregar esta nueva etapa a Dios, confío en que él sabrá más que nadie el para que de esta situación de nuevo” declaró Benedetti en sus redes sociales.

De igual forma el club de los Cañoneros también utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo a su futbolista y decidieron no dar detalles de la lesión, pues solamente comentaron que ya fue operado y el tiempo de recuperación es incierto, pues este dependerá de la evolución.

“Fuerza Nicolás, todos en Mazatlán F.C. estamos contigo y sabemos que volverás para seguir demostrando tu calidad y defendiendo el Gran Orgullo de ser de Mazatlán”, declaró el club.

