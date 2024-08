Rubén Romano sobre el éxito de Mazatlán en Leagues Cup: “Va a llegar a Liga MX con más fuerza”

La Leagues Cup impulsará a Los Cañoneros en la Liga. Solamente dos clubes están dando la cara por el futbol mexicano: el bicampeón y la sorpresa del torneo, Mazatlán; y Rubén Omar Romano, quien recientemente los dirigió aseguró que a su regreso a la Liga Mx donde marchan penúltimos su accionar será totalmente diferente.

“Yo creo que si, ya hay un antecedente, la temporada pasada un equipo que iba muy mal y fue de los mejores en la Leagues Cup como fue Querétaro y cuando llegó mejoró muchísimo y creció futbolísticamente; yo creo que lo de Víctor (Vucetich) porque es un tipo muy preparado con mucha capacidad y que los jugadores ya entendieron lo que quiere. Creo que esta Copa le viene bien para ir puliendo cosas, para ir mejorando y seguramente va a llegar a la Liga con mucha más fuerza”, afirmó en entrevista con RÉCORD.

Una de las figuras más destacadas del conjunto del Pacífico en el torneo binacional ha sido Ricardo Daniel Gutiérrez, portero que atajó dos penales a Cruz Azul para conseguir el boleto a Cuartos de Final y el propio Romano, técnico que lo debutó durante su gestión en Mazatlán relató como fue aquel momento en que prefirió al mexicano por encima de un experimentado como Nicolás Vikonis.

“Sí. Es un chico con muchas cualidades y apenas llegué, Vikonis era el titular, pero al cabo de 4 o 5 partidos creo que tomé la decisión de llevarlo a él a la portería porque me daba otras cosas diferentes como portero más allá de que es un chico que sale bastante bien, también maneja muy bien la pelota con los pies y achica bien; e vi condiciones y bueno realmente no me equivoqué creo que el otro día hizo un gran partido no solamente en los penales, también en los 90 minutos regulares”, reveló.

“Aparte justo Vikonis no estaba en su mejor momento y a veces uno tiene que tomar decisiones, Vikonis es un gran portero, pero tomé esa decisión y bueno, gracias a Dios Dani está jugando ante la lesión de otro buen portero como Hugo, pero importante que cada que entre responda”, sentenció Rubén Omar Romano.

