Rubén Omar Romano revela detalles de su secuestro: 'No iban por mí, iban por Cruz Azul'

Casi 20 años después, Rubén Omar Romano reveló nuevos detalles de su secuestro. El 19 de junio de 2005, el entonces entrenador de Cruz Azul, fue privado de su libertad. Un suceso que se alargó más de 60 días.

Ahora, en el podcast con el exportero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, el argentino reveló nuevos detalles sobre aquel incidente asegurando que la banda que lo secuestró estaba buscando ‘perjudicar’ al club celeste y no al entrenador en sí.

"Iban por el Cruz Azul, no por el personaje. Lo primero que hicieron fue para preguntarme a mí el número de Billy Álvarez y no se los di porque no les iba a dar el número de Billy Álvarez.

"Fue saliendo de La Noria, normal. Se me aparecieron gente con armas largas, yo pensé que era un robo pero no, me bajaron de la camioneta, se les escaparon un par de tiros, me subieron a un auto y a los 15 o 20 minutos me subieron a la cajuela de otro auto. 20 minutos después estaba en una casa todo tapado de la cara 65 días", reveló el entrenador argentino.

Al final, la Agencia Federal de Investigaciones lograron rescatar al entonces entrenador de Cruz azul por gracias a un operativo realizado en la delegación Iztapalapa. Tras ser liberado, el DT regresó a un partido tres días después. En la cancha del entonces Estadio Azul posó con la camiseta que decía "Gracias A.F.I".

