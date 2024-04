'Este América da para más': expertos en Hi Sports tras caída ante Pachuca

El tema de la Semifinal entre América y Pachuca en la Champions Cup de la Concacaf sigue dando mucho de qué hablar y es por eso que se manejó el tema en el programa “Only Fut” de Hi Sports TV, para debatir y analizar los momentos de cada uno de los equipos.}

Brenda Flores, Maribel García, Paulina Trejo y Karla Ibeth hablaron de este partido y enfocaron la conversación en el momento que está viviendo el conjunto de Coapa que es complicado, pues no se han conseguido los resultados esperados en los últimos duelos.

“El América daba para más, (Guillermo) Almada supo jugarle a (André) Jardine. No se ve un América con hambre de juego, hambre de ganar el doblete, no se ve un América sólido, no sé si sea algo de vestidor o algo anímico”, comentó Maribel García.

También es una serie que, si bien no es clásico, ya es una rivalidad importante y deja buenos partidos, además de la fiesta que se vivió en las tribunas del estadio, pues las aficiones se entregaron al máximo.

“Creo que la afición de Tuzos no quedó a deber incluso tampoco la de América, apoyó. Pese a ser un martes en donde se pensaba que no iba a haber tanta asistencia, fue un partido que en cuestión de aficionados no quedó a deber”, mencionó Karla Ibeth.

Así es como el duelo entre América y Pachuca sigue dando de qué hablar, pues dejó varias cosas interesantes y aún falta el partido de vuelta donde se esperan muchas emociones en la cancha del Hidalgo.