Juan Escobar está motivado por partido de Toluca ante Cruz Azul

"Será un partido especial". Juan Escobar aún no se ha olvidado de los momentos que vivió con Cruz Azul, equipo que ahora tendrá como rival este sábado en el Estadio Nemesio Diez.

Después de cuatro años y medio con La Máquina, Escobar tomó la decisión de ponerle fin a su historia con este club en enero de este 2024. Sin embargo, el futbolista aún les guarda cariño y tiene claro que el juego de este sábado no será como los demás. “Un partido especial para mí que me va a tocar enfrentar a mi exequipo, entonces creo que será algo muy especial, espero estar a la altura, va a ser un partido muy lindo".

A pesar de todo este cariño por la institución celeste, el paraguayo dejó claro que no se arrepiente de haber salido para llegar a los Diablos. "Fue una decisión mía con mi familia, creo que no me arrepiento. Estoy contento acá, estoy feliz y espero que sea un buen espectáculo, un partido de Liguilla.”

Este reencuentro con Cruz Azul, también traerá varios rostros conocidos para el lateral derecho, entre ellos el de Uriel Antuna que está teniendo una temporada goleadora con ocho tantos (máximo anotador actualmente de la competencia). "En lo personal estoy muy contento por el torneo que está teniendo Uriel, la verdad lo está haciendo muy bien. Conozco prácticamente a todos, espero que el grupo haga un muy buen partido", señaló Juan Escobar.

