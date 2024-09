Miguel Herrera critica el Estadio Olímpico Universitario: “Es lo que le sigue de feo”

Ahora en su nueva faceta como comunicador deportivo, Miguel Herrera tocó temas polémicos y que pueden resultar sensibles para algunos aficionados, en especial para los de Pumas, pues señaló que el Estadio Olímpico Universitario es muy malo para ver un partido como aficionado.

En entrevista para Alex Blanco, Piojo señalo que el Olímpico Universitario no le gusta en lo absoluto e inclusive lo etiquetó como mucho más que feo, señalando que es incómodo para los aficionados.

“A mí, el estadio de Pumas no me gusta nada. El estadio no es feo, lo que le sigue. Para ver futbol es lo que le sigue de feo, muy incómodo", declaro Miguel Herrera.

Pese a esto y para no herir susceptibilidades de los aficionados universitarios, Herrera resaltó el buen trabajo que hace la afición de Pumas, pues señala que a pesar de la lejanía de las gradas con el terreno de juego, hacer sentir y pesar su localía.

“Que la gente se escuche en un estadio tan amplio, con una pista de tartán de por medio, es mérito de la gente, de la afición de Pumas y la verdad que sí se entregan”, sentenció Piojo Herrera.

