¡Renueva el ‘Parcero’! Pumas extiende contrato de José Luis Caicedo hasta 2027

Parcero para rato en CU. A través de redes sociales, Pumas hizo oficial la renovación de José Luis Caicedo, el cual se ha ganado su puesto como titular y ha sido Del agrado de la afición desde su llegada en 2021 con la Sub 20.

"En compañía del presidente, Luis Raúl González, el vicepresidente Miguel Mejía Barón y el director de estrategia deportiva Eduardo Saracho; el colombiano, José Caicedo, renovó su contrato con el azul y oro", fue el mensaje que publicó el conjunto universitario en sus cuentas oficiales.

Ante este voto de confianza por parte del club, Caicedo comentó lo siguiente: “Significa mucho para mí porque me están permitiendo representar a este lindo Club, esta gran institución que me dio la oportunidad de venir al futbol mexicano. Estoy contento para seguir aprovechando todas las oportunidades que se me presenten. El objetivo principal es tener un campeonato con Pumas, salir a Europa, también es una linda oportunidad para mí”

Hay que recordar que Caicedo llegó a esta institución en 2020, pero sus primeros pasos fueron con la categoría Sub 20 donde disputó 43 compromisos y anotó en cinco ocasiones, incluso durante este lapso logró tener participación con Pumas Tabasco, equipo con el que tuvo participación únicamente en 12 partidos.

Todo esto cambió para el Clausura 2022, donde Andrés Lillini le dio su primera oportunidad en la Liga MX en el partido contra Pachuca al formar parte del cuadro titular. Posteriormente, el estratega argentino decidió seguir dándole confianza al tomarlo en cuenta para el Apertura 2022 al tener participación en ocho ocasiones.

Pero su mejor momento con Los felinos fue bajo las órdenes de Antonio Mohamed, ya que desde la llegada del Turco, el 'Parce' se convirtió en una pieza inamovible de su esquema. Desde entonces ha formado parte del equipo en 27 ocasiones y ha conseguido un gol.