Arturo Elías Ayub sobre la situación que vive la Liga MX: "Todo está mal"

Arturo Elías Ayub habló sobre todos los cambios que le haría a la Liga MX y al futbol mexicano, algo que desde su punto de visita, está "todo mal".

Durante un 'space' en Twitter, Elías Ayub argumentó que existen varios problemas en la liga que no permite que incluso el aficionado quiera ver 90 minutos de un sólo partido.

"Cambiar algo en el futbol, como los tiempos no. En el futbol mexicano no puedes ver 90 minutos, porque no hay competencia, hay 18 equipos y clasifican todos, bueno pasan 12, nadie asciende y nadie desciende, por eso nadie ve el futbol mexicano", declaró el expresidente de los Pumas.

Uno de los principales aspectos que mejoraría el exdirectivo de la liga sería la competencia. Elías Ayub señaló que no hay competencia en la Liga MX, en donde de 18 equipos califican 12, y no hay ni ascenso ni descenso.

“La gran bronca es la falta de competencia, mientras no haya competencia está cabrón”, sentenció Arturo Elías Ayub, quien por el momento no regresará al mundo del futbol.

