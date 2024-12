¿Bromas? Momentos deportivos de 2024 que parecían chiste, pero fueron anécdotas

Sí, hoy es Día de los Inocentes, pero esta lista que estás por leer, por más increíble que parezca es completamente real. Este año, el deporte nos regaló momentos inolvidables… pero cuando decimos inolvidables, no necesariamente nos referimos a buenos recuerdos, al contrario, varios de estos han rebasado lo absurdo.

Aquí te presentamos algunos de los sucesos más sorprendentes de 2024 que, parecían broma, pero fueron reales:

1.- La pésima gestión en FMF y la renuncia de la Bomba Rodríguez.

Ni dos años tardó en explotar 'la Bomba' en el futbol mexicano. Luego de que en el junta de dueños, no todos los equipos de Liga MX tiraran hacia el mismo lado, al del fondo de inversión Apollo Global Management, Juan Carlos Rodríguez dejó su puesto comisionado de la FMF el 13 de diciembre luego de 19 meses de gestión en los que jamás pudo cumplir con el ascenso y descenso, ni desaparecer la multipropiedad. Mike Arriola terminó como comisionado interino y el balompié azteca continua con si rumbo claro ni objetivos fijos de cara al mundial que se disputará en el país en 2026.

2.- Cruz Azul, el equipo 'invencible' que nada más no puede vs América.

Pudo haber sido un año inolvidable para Cruz Azul, pero un equipo de amarillo tenía que entrometerse. De la mano de Martín Anselmi, la Máquina consiguió llegar a la gran final del Clausura 2024, donde sus jugadores titubearon ante un pletórico Estadio Azteca y los errores le costaron un dudoso penal con el que el América conseguía la 15. Un año más tarde, luego una temporada histórica, y el escenario perfecto para consumar la venganza, el verdugo de amarillo volvió a aparecer con otro penal en los últimos momentos para dejar el récord de puntos como una simple anécdota.

3.- El tricampeonato del América.

Si los americanistas son insoportables, en 2024 los motivos les sobraron, pues conocieron el AMOR AT3RNO. Sin descanso y convertidos en un verdadero hospital, donde hasta el entrenador Andre Jardine se lesionó, las Águilas se convirtieron en el primer tricampeón de los torneos cortos, sumando además a sus vitrinas los títulos de la Supercopa, Campeones Cup y el Campeonato Anual de Puntos para dar comienzo a la nueva era del futbol mexicano.

4.- La nula participación de Chicharito con Chivas.

Javier Hernández llegó a la Chivas como ese refuerzo bomba que podría hacer despertar una vez más la grandeza del Guadalajara. Sin embargo, el 'Chicharito' terminó teniendo más participación en streamings y en la Kings League, donde si pudo coronarse, que el propio equipo de sus amores, donde no logró anotar ni un solo gol en los siete partidos que disputó, acumulando 307 minutos y apenas una asistencia.

¿Y en otros deportes?

5.- Checo Pérez deja RB de manera polémica después de cuatro temporadas.

Luego de muchos rumores, el piloto mexicano Sergio Pérez hizo oficial su salida de Red Bull luego de cuatro años con los toros. Sin embargo, las maneras de tomar las decisiones por parte de la escudería austriaca, ha terminado por fracturar sus relaciones, especialmente con el pueblo mexicano, quienes demostraron su enojo a través de las redes sociales, donde RB presenció una perdida histórica de casi 800 mil seguidores, así como una suma mayor de detractores.

6.- Bicampeonato de KC en el SB de la mano de Mahomes, Kelce y.... ¿Taylor Swift?

En un suceso histórico, los Kansas City Chiefs, impulsados por las Swifties, conquistaron su segundo Super Bowl consecutivo luego de vencer en tiempo extras a los San Francisco 49ers en Las Vegas. El ala cerrada Travis Kelce y la cantante más popular del mundo Tylor Swift comenzaron una de las relaciones más mediáticas justo cuando los Chiefs no jugaban su mejor futbol, por lo que las críticas no se hicieron esperar. Fue entonces cuando lo más surrealista pudo suceder, pues los fanáticos de la cantante comenzaron a apoyar a los Chiefs y juntos terminaron celebrando con el Vince Lombardi que dio por confirmada la dinastía de KC.

7.- Las lamentables declaraciones de Ana Gabriela Guevara tras la participación de la delegación mexicana en Paris 2024.

Luego de ser vista viajando en primera clase rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la entonces titular de la CONADE, Ana Guevara, respondió con polémicas declaraciones poco acordes a la importancia de su cargo en el deporte mexicano. “Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto”, afirmó Guevara, insistiendo en que todos sus gastos son cubiertos con sus propios recursos. ¿Lo peor? estas fueron sus últimas palabras públicas como directora.

8.- Debut y despedida del Breakdance en Juegos Olímpicos.

Debut y despedida. El breakdance llegó con mucha expectativa e incertidumbre a los Juegos Olímpicos de París 2024, con todos los reflectores puestos en cómo se evaluaría este nuevo deporte. Sin embargo, una insólita actuación de la australiana Rachael Gunn, conocida como Raygun, terminó por sepultar las esperanzas olímpicas de los breakdancers. Sus movimientos poco ortodoxos, que incluyeron saltos que imitaban a un canguro, y su incapacidad para sumar siquiera un voto de los jueces, dejaron al deporte en el centro de la controversia.

9.- Lewis Hamilton y su salida de Mercedes a Ferrari en busca del octavo título en el mundial de pilotos.

Dejó la flechas plateadas por el mono rojo. En uno de los movimientos más inesperados de los últimos tiempos, y antes de comenzar una nueva temporada con Mercedes, Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo de Fórmula 1, dio a conocer que había llegado a un acuerdo con Ferrari para convertirse en piloto de Il Cavallino Rampante a partir de 2025. De esta forma, Hamilton tendrá una nueva oportunidad de demostrar sus habilidades al volante en un monoplaza competitivo con el que buscará terminar la hegemonía de Max Verstappen y Red Bull.

10.- La histórica salida de Juan Soto de Yankees a Mets tras firmar un contrato de más de 700 MDD.

¿Juan Soto vale 765 MDD? Luego de perder con los Yankees la histórica Serie Mundial, donde ni siquiera tuvo una actuación destacada, el pelotero dominicano firmó el contrato más caro de la historia con los Mets, el cual ha generado una gran cantidad de criticas, pues Soto se convierte en el jugador mejor pagado de la historia siendo garantía al bat, pero con muchas deficiencias a la defensivas. Aún así, Juan tiene mucho tiempo para demostrar que valió cada uno de esos millones, pues su estancia en Nueva York será de al menos 15 años.

