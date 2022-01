Claudia Sheinbaum revisará proyecto del Estadio Azteca: 'No vamos a actuar contra la gente'

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que revisará el proyecto arquitectónico que contempla la remodelación del Estadio Azteca, luego de las manifestaciones por parte de vecinos inconformes de la colonia Ajusco en la alcaldía Coyoacán.

La mandataria capitalina aseguró que no se autorizarán las modificaciones si la gente no está de acuerdo.

"No vamos a hacer nada si la gente no está de acuerdo, lo más importante es que haya información y si no, no se llava a cabao, y si se realiza hay que ver cómo. Pero nunca vamos a actuar en contra de la gente", aseguró Sheinbaum.

Entre las renovaciones que sufrirá el Coloso de Santa Úrsula se encuentra la construcción de un hotel y plazas comerciales en donde actualmente se encuentra el estacionamiento del inmueble.

