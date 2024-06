Cuatro silbantes fueron despedidos por la Comisión de arbitraje tras el Clausura 2024

El Apertura 2024 todavía se encuentra lejano en el horizonte, la Selección Mexicana se encuentra concentrada, previo a su participación en Copa América, y el verano durará todavía más para cuatro silbantes de la Liga MX, quienes no podrán pitar en el siguiente torneo del futbol mexicano.

Diana Pérez confirmó en Los Informantes de RÉCORD+ que cuatro silbantes no fueron renovados para seguir pitando, esto después de que la Comisión Arbitral decidiera no seguir con la relación contractual con Diego Montaño, Allan Morales, Edgar Ulises Rangel y Brian González.

"Me cuentan que a cuatro árbitros los corrieron, o que ellos se sienten corridos, la Comisión de Árbitros dice que no han renovado contrato son: Diego Montaño, Allan Morales, Edgar Ulises Rangel y Brian González, los cuatro muy inconformes por lo que se está dando en la comisión. Todo empezó porque le dan un reconocimiento a 'El Gato' Ortiz después de la Final, muchos árbitros dicen que no fue un buen trabajo y terminaron corriendo a estos cuatro silbantes".

Estos son los números de los árbitros despedidos en el Clausura 2024:

Diego Montaño - 12 partidos, tres como árbitro central, nueve como cuarto árbitro, 12 tarjetas amarillas y dos expulsiones

Allan Morales - 10 partidos, cuatro como central, seis como cuarto árbitro, 22 tarjetas amarillas, sin expulsiones

Edgar Ulises Rangel - Ocho partidos, ocho como cuarto árbitro

Brian González - Nueve partidos, cuatro como juez central, cinco como cuarto árbitro, 28 tarjetas amarillas y una expulsión.

