Un sueño. Luego de cerrar un 2024 lleno de éxitos con el Atlético Nacional de Colombia, el técnico mexicano, Efraín Juárez, todavía tiene sueños por cumplir con el cuadro verdolaga.

En entrevista para el Buen Morning de RÉCORD+, el estratega aseguró que tiene un sueño, y es dirigir en la Copa Libertadores, competencia donde su equipo participará.

“Atlético Nacional me da eso, me da todos los días despertarme con mucha ilusión, con mucha hambre, más allá de lo que hemos conseguido, con mucha hambre de seguir consiguiendo los objetivos, aunado a eso hoy hay un plus que es importantísimo que es la Libertadores, me encantaría y tengo el sueño de dirigir en el creo que máximo torneo continental que tenemos y es uno de los objetivos que me planteo”, declaró Juárez.

No descarta llegar a Liga MX

Por otra parte, Juárez fue cuestionado sobre si en algún momento llegará a dirigir en el futbol mexicano, a lo cual, respondió sin dudar y dejó la puerta abierta.

“La verdad que en este negocio, en esta posición, que es totalmente diferente del jugador a técnico, como jugador tienes un contrato y te lo respetan prácticamente todos los clubes, y como entrenador por más de que firmes tres años, los resultados no son positivos y te tendrás que ir, aunado de cuando los resultados son positivos también vendrá otro club y te llevará, en ese aspecto no estoy cerrado obviamente a nada, estoy abierto totalmente a lo que puede presentarse”, comentó Efraín Juárez para el Buen Morning de RÉCORD+.

