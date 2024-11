Estos son los criterios de desempate del Play In

La actividad de la Liga MX reanuda con el Play In, instancia previa a la Liguilla, donde se definen los dos últimos boletos. Tijuana, América, Chivas y Atlas son los equipos que disputarán esta fase.

El Play In se instaló en el futbol mexicano a partir del Apertura 2023, formato que reemplazó al repechaje. Esta instancia enfrenta al séptimo de la tabla contra el octavo, lo que se conoce como Play In A, mientras que el Play In B es entre el noveno y décimo.

El ganador del Play In A clasifica directo a Cuartos de Final y el perdedor de esta serie juega ante el vencedor del Play In B. En caso de que exista empate, las cosas se definirán en tanda de penaltis. El artículo 18 de la Liga MX establece que no se considera posición en la tabla.

Este jueves, Tijuana recibirá al América en partido del Play In A. Chivas se medirá con Atlas en el Estadio Akron más tarde para definir el Play In B.

