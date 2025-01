Fernando Guerrero revela que su retiro fue 'una cuestión de dignidad'

Fernando Guerrero, apodado el ‘Cantante’, anunció su retiro del arbitraje profesional el pasado fin de semana. Ahora, tras su último partido, el silbante confesó que esta decisión fue “una cuestión de dignidad”.

Guerrero regresó a las canchas tras meses de inactividad, este sábado en el encuentro entre Toluca y Monterrey, correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2025, para dirigir su último partido en el Estadio Nemesio Diez.

Con una trayectoria de 14 años en el futbol profesional, Guerrero se despide con participaciones en competencias como Copa Oro, el Mundial de Clubes y así como asistente de VAR en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, desde el año pasado, el ‘Cantante’ había dejado de ser árbitro FIFA, lo que marcó el inicio de una etapa complicada en su carrera.

En entrevista para TUDN, medio que será su próxima casa como analista, Fernando Guerrero explicó las razones detrás de su decisión de retirarse. Según el exárbitro, el maltrato por parte de la Comisión de Árbitros fue determinante para dar por concluida su carrera en el terreno de juego.

“Yo me voy porque es una cuestión de dignidad, cuando estás en un lugar donde ya no eres requerido, cuando no te dan partidos y explicaciones. Sigo esperando las respuestas de las personas de la Comisión. A veces no gusta que una persona exprese sus puntos de vista, pero ellos son los que llevan las riendas del arbitraje mexicano. No me dieron partidos y me quitaron los gafetes… pero si me voy, es por dignidad”, declaró Guerrero.

